Polda Riau Tuntaskan 110 Jembatan Merah Putih Presisi, Diharapkan Perlancar Prekonomian Desa

JawaPos.com - Menjelang Hari Bhayangkara ke-80 pada 2026, Polda Riau menuntaskan pembangunan 110 Jembatan Merah Putih Presisi. Jembatan ini tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau.

Program ini menjadi implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Mereka ingin hadirkan infrastruktur yang mampu jawab kebutuhan masyarakat pedesaan.

Keberadaan jembatan tersebut diharapkan mempermudah akses masyarakat ke sekolah dan fasilitas kesehatan. Selain itu, jembatan juga hubungkan tempat ibadah dan pusat kegiatan ekonomi yang sulit dijangkau.

Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, menilai Hari Bhayangkara ke-80 adalah momentum tepat untuk persembahkan pembangunan ini. Menurutnya, program bukan sekadar pembangunan fisik, tapi simbol semangat gotong royong.

"Insya Allah, apabila tidak ada perubahan, Ini akan menjadi momentum yang sangat istimewa, karena masyarakat tidak hanya merasakan kemeriahan Hari Bhayangkara, tetapi juga menerima manfaat nyata berupa infrastruktur yang telah selesai dibangun," kata Irjen Herry Heryawan, Minggu (28/6).

Ia berharap seluruh jembatan yang sudah dibangun dapat dirawat dan dimanfaatkan bersama. Jembatan menjadi sarana pendukung aktivitas sosial, pendidikan, dan perekonomian masyarakat di berbagai daerah.

"Karena bagi kami, Hari Bhayangkara terbaik adalah ketika kehadiran Polri benar-benar memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Dansat Brimob Polda Riau, Kombes Pol I Ketut Gede Adi Wibawa, mengatakan Satgas Darurat Pembangunan dan Renovasi Infrastruktur Jembatan telah selesai semua target. Pembangunan tuntas sampai akhir Juni 2026.

"Alhamdulillah, seluruh target pembangunan telah kami selesaikan, sehingga total 110 Jembatan Merah Putih Presisi kini selesai dibangun di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau," ucapnya.