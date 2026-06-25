Lagi! Kasus Penganiayaan Anak Terungkap, Ibu Angkat dan Ayah Kandung Terlibat

JawaPos.com - Kepolisian Sektor (Polsek) Sagulung Polresta Barelang Kepulauan Riau (Kepri) mengusut kasus penganiayaan terhadap anak berinisial RAL (9) yang terjadi di kawasan Bukit Kamboja, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.

Kapolsek Sagulung Iptu Husnul Afkar mengatakan pihaknya menetapkan ayah korban berinisial RL ditetapkan sebagai tersangka, setelah penyidik menemukan keterlibatan yang bersangkutan dalam tindak kekerasan terhadap anaknya.

“Pada tanggal 21 Juni setelah dilakukan gelar perkara, kami menetapkan ayah kandung korban berinisial RL sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan di Rutan Polsek Sagulung,” kata Husnul di Batam, Rabu.

Kasus ini bermula setelah seorang anak berusia 9 tahun ditemukan mengalami sejumlah luka akibat dugaan kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarganya di kawasan Sagulung, Batam. Polisi kemudian menetapkan ibu angkat korban berinisial VJH (38) sebagai tersangka pada Sabtu, 20 Juni 2026.

Kasus tersebut menjadi viral di media sosial setelah ibu angkat korban ditetapkan sebagai tersangka, serta menjadi perhatian Wali Kota Batam Amsakar Achmad yang turut mengunjungi korban di rumah sakit pada Senin, 22 Juni 2026.

“Setelah dilakukan pendalaman, kami memperoleh keterangan bahwa ayah kandung korban juga terlibat dalam tindakan kekerasan tersebut. Dari awal kami memang mencurigai karena tidak mungkin seorang ayah tidak mengetahui kondisi anaknya sementara tinggal dalam satu rumah,” ujarnya.

Penyidik kemudian mengumpulkan alat bukti tambahan berupa hasil visum dan dokumentasi luka pada tubuh korban.

Dari hasil pemeriksaan diketahui korban tidak hanya mengalami kekerasan dari VJH, tetapi juga dari ayah kandungnya.

“Anak tersebut sebelumnya juga pernah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri dengan cara dipukul dan dicubit. Bekas luka ditemukan di bagian leher, wajah, tangan, dan kaki,” kata Husnul.