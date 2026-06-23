Hadiri Bakti Kesehatan Hari Bhayangkara, Kapolri Luncurkan Kartu Bhayangkara Prioritas untuk Buruh

Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat menghadiri puncak bakti kesehatan dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80 di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Selasa (23/6). (Mabes Polri)
JawaPos.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri untuk terus memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat dan seluruh personel kepolisian. Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri puncak bakti kesehatan dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80 di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Selasa (23/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara yang berlangsung di berbagai daerah di Indonesia. Selain memberikan layanan kesehatan, kegiatan ini juga menjadi bentuk pengabdian Polri dalam meningkatkan akses pelayanan medis bagi masyarakat.
Kapolri mengatakan kesehatan merupakan aspek penting yang harus dijaga, baik bagi masyarakat maupun anggota kepolisian. Kondisi kesehatan yang baik dinilai menjadi modal utama dalam menjalankan aktivitas sehari-hari serta memberikan pelayanan yang optimal.
“Tentunya kami terus berkomitmen untuk terus bisa memberikan pelayanan terbaik khususnya di bidang kesehatan baik bagi masyarakat maupun bagi anggota kita. Agar kondisi kesehatannya selalu terjaga, selalu prima di dalam melaksanakan tugas sehari-hari dalam memberikan pelayanan pada masyarakat,” kata Sigit dalam jumpa pers.
Program bakti kesehatan Hari Bhayangkara telah dilaksanakan sejak 1 Juni dan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026 di seluruh Indonesia. Pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan sekitar 5.354 tenaga kesehatan dari berbagai bidang pelayanan medis.
Selama pelaksanaannya, program tersebut telah menjangkau ratusan ribu masyarakat dengan berbagai jenis layanan kesehatan. Beragam pemeriksaan, pengobatan, hingga tindakan medis disediakan secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Sedangkan total layanan kesehatan yang diberikan sampai dengan saat ini sebesar 664.975 layanan yang meliputi pemeriksaan kesehatan gratis, pengobatan umum, kemudian pemeriksaan gigi, pemeriksaan dan pengobatan spesialis, operasi katarak, operasi bibir sumbing, operasi bedah minor, donor darah, pemeriksaan laboratorium, khitan massal, pembagian vitamin dan paket imunitas, pemeriksaan stunting, penyuluhan dan pelayanan KB atau KIA, pemberian kacamata gratis, pemeriksaan dan pengobatan TBC, pelayanan kesehatan dan pemberian bantu alat bantu disabilitas,” ujar Sigit.
Pada puncak kegiatan yang digelar di Jakarta, sekitar 8.000 masyarakat hadir untuk memanfaatkan berbagai layanan yang disediakan. Polri juga melibatkan sejumlah elemen masyarakat, termasuk kalangan buruh, dalam kegiatan tersebut.
Sebagai bentuk perhatian terhadap kesehatan pekerja, Polri meluncurkan Kartu Bhayangkara Prioritas Buruh. Program tersebut memberikan kemudahan bagi para buruh untuk mengakses layanan kesehatan di rumah sakit Polri di seluruh Indonesia.
“Khusus buruh kita memberikan kartu untuk buruh dengan nama Kartu Bhayangkara Prioritas Buruh, untuk buruh bisa melaksanakan kegiatan pengecekan kesehatan di seluruh layanan Rumah Sakit Polri yang ada di Indonesia,” ucap Sigit.
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