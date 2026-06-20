Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Sabtu, 20 Juni 2026 | 15.06 WIB

Ledakan di Intan Jaya Sebabkan 3 Warga Jadi Korban, Koops TNI Habema Hormati Proses Investigasi

Kapen Koops TNI Habema Letkol Infanteri Wirya Arthadiguna menyampaikan keterangan terkait dengan insiden ledakan di Intan Jaya pada Jumat (19/6). (Koops TNI Habema) - Image

Kapen Koops TNI Habema Letkol Infanteri Wirya Arthadiguna menyampaikan keterangan terkait dengan insiden ledakan di Intan Jaya pada Jumat (19/6). (Koops TNI Habema)

JawaPos.com - Ledakan di Kampung Danggoa, Distrik Agisiga, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah pada Jumat (19/6) menyebabkan 3 warga menjadi korban. Atas insiden tersebut, Koops TNI Habema menghormati proses investigasi. Mereka memastikan, tidak ada operasi TNI di kampung tersebut saat ledakan terjadi.

Keterangan itu disampaikan oleh Kepala Penerangan (Kapen) Koops TNI Habema Letkol Infanteri Wirya Arthadiguna menyikapi informasi yang berkembangan di masyarakat. Dia tegas menyatakan bahwa pihaknya hanya menyampaikan keterangan berdasar pada data dan fakta di lapangan.

Berdasar catatan kegiatan operasi TNI di Papua Tengah, tidak ada patroli TNI yang bergerak menuju maupun melaksanakan aktivitas di Kampung Danggoa dan sekitarnya saat ledakan terjadi. Bahkan para prajurit TNI tidak pernah menggunakan bahan peledak atau granat saat bertugas di daerah itu.

”Kami turut prihatin atas musibah yang menimpa warga. Berdasarkan data kegiatan satuan yang kami miliki, tidak ada patroli TNI yang berada di Kampung Danggoa saat kejadian berlangsung,” kata dia dalam keterangan yang disampaikan kepada awak media pada Sabtu (20/6).

Menurut Wirya, pihaknya buka suara untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat sekaligus menghindari munculnya kesimpangsiuran informasi yang dapat menimbulkan keresahan. Saat ini, pihaknya menghormati proses investigasi atas ledakan itu.

”Namun demikian, kami menghormati proses investigasi yang sedang berjalan agar penyebab kejadian dapat diketahui secara jelas dan objektif,” kata dia.

Koops TNI Habema menegaskan bahwa hingga saat ini penyebab pasti ledakan masih harus didalami lewat penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang. Karena itu, semua pihak diharapkan memberikan ruang terhadap proses investigasi agar berlangsung secara profesional, transparan, dan berdasarkan fakta lapangan.

Wirya tegas menyatakan bahwa Koops TNI Habema mendukung penuh upaya penanganan terhadap para korban serta siap membantu langkah-langkah kemanusiaan yang diperlukan bersama pemerintah daerah (pemda) dan instansi terkait.

Sejalan dengan komitmen menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat Papua, lanjut dia, Koops TNI Habema mengimbau seluruh pihak untuk tetap tenang, mengedepankan informasi yang terverifikasi, serta bersama-sama menjaga situasi yang aman dan kondusif demi kepentingan masyarakat.

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Ledakan di Kampung Toemalo Papua Sebabkan Seorang Warga Kehilangan Nyawa - Image
Berita Daerah

Ledakan di Kampung Toemalo Papua Sebabkan Seorang Warga Kehilangan Nyawa

Senin, 8 Juni 2026 | 03.25 WIB

Kesaksian Warga Usai Ledakan Gudang Peledak di Myanmar: Banyak Rumah Hancur dan Korban Berjatuhan - Image
Internasional

Kesaksian Warga Usai Ledakan Gudang Peledak di Myanmar: Banyak Rumah Hancur dan Korban Berjatuhan

Selasa, 2 Juni 2026 | 02.26 WIB

Ledakan Gudang Amunisi di Myanmar Tewaskan 39 Orang, Satu Desa Nyaris Lenyap - Image
Internasional

Ledakan Gudang Amunisi di Myanmar Tewaskan 39 Orang, Satu Desa Nyaris Lenyap

Selasa, 2 Juni 2026 | 00.46 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites - Image
1

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites

2

Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga

3

Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar

4

Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks

5

Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E

6

Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli

7

Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan

8

Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar

9

Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!

10

Prediksi Susunan Pemain Timnas Ekuador vs Curacao: Alan Franco Sudah Lupakan Kekalahan di Laga Perdana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore