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Antara
Jumat, 19 Juni 2026 | 00.22 WIB

Korban Gempa Sigi Bertambah jadi 3 Orang, 1.500 Paket Sembako dan Obat-obatan Disalurkan untuk Warga Terdampak

Kerusakan bangunan akibat gempabumi yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Selasa (16/6). (BPBD Kabupaten Sigi) - Image

Kerusakan bangunan akibat gempabumi yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Selasa (16/6). (BPBD Kabupaten Sigi)

JawaPos.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengumumkan jumlah korban meninggal dunia akibat guncangan gempa bumi bermagnitudo 6,7 di Sulawesi Tengah bertambah menjadi tiga orang berdasarkan pemutakhiran data kaji cepat, dikutip dari ANTARA.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa ketiga korban meninggal dunia tersebut seluruhnya teridentifikasi berada di wilayah administratif Kabupaten Sigi, yang menjadi episentrum dampak terparah.

"Hingga Kamis pukul 13.51 WIB, korban jiwa terkonfirmasi tiga orang meninggal dunia, 17 orang luka berat, dan 91 orang luka ringan. Sementara itu, dampak kumulatif kebencanaan melanda sedikitnya 2.109 kepala keluarga atau setara 6.412 jiwa," kata dia.

Abdul memaparkan bahwa sebaran korban meninggal dunia tersebut masing-masing berada di kawasan permukiman Desa Ampera di Kecamatan Palolo, Desa Kamarora A di Kecamatan Nokilalaki, serta satu korban lainnya yang baru saja selesai diverifikasi oleh petugas lapangan.

Merespons dampak gempa kepada masyarakat, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulawesi Tengah menyalurkan 1.500 paket sembako serta bantuan obat-obatan kepada masyarakat di sejumlah desa terdampak, yakni Desa Kamarora A dan Desa Kamarora B di Kecamatan Nokilalaki, serta Desa Petimbe di Kecamatan Palolo.

Pengurus DPW PSI Sulawesi Tengah, Farid Poudungge dalam keterangan tertulis menyampaikan rasa duka atas musibah yang dialami masyarakat Sigi dan menegaskan pentingnya gotong royong dalam menghadapi masa pemulihan pascabencana.

"Kami menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada seluruh warga yang terdampak gempa. PSI hadir bukan hanya sebagai partai politik, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang harus saling menguatkan dan membantu ketika bencana terjadi," ujar Farid.

Menurutnya, bantuan yang disalurkan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak warga yang masih menghadapi dampak gempa.

"Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak. Semangat gotong royong dan solidaritas sosial harus terus kita jaga agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat," tambahnya.

Editor: Banu Adikara
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