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Sabik Aji Taufan
Rabu, 17 Juni 2026 | 04.22 WIB

Entaskan Kemiskinan, Wakil Ketua DPR RI Cucun Resmikan Rumah Layak Huni Bagi Warga Bandung

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan bantuan rumah layak huni di Kabupaten Bandung. (Istimewa)

 

JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan bantuan rumah layak huni untuk warga prasejahtera di Kampung Cisalak, Desa Mekarlaksana, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Bantuan ini diberikan kepada warta yang memiliki rumah namun kondisinya sangat memprihatinkan.
 
Cucun mengatakan, kegiatan sosial tersebut sekaligus sebagai upaya mengentaskan masalah kemiskinan dan pemenuhan hak dasar rakyat. Legislatif sebagai wakil rakyat harus memperhatikan kondisi warga yang membutuhkan.
 
Hunian dianggap salah satu kebutuhan pokok warga berkekurangan. Dengan adanya tempat tinggal yang layak, membuat warga bisa hidup lebih baik.
 
 
"Kami di Rumah Aspirasi Kang Cucun berkomitmen bahwa tidak boleh ada warga yang merasa berjuang sendirian di tengah keterbatasan. Peresmian rumah milik Bu Ayah di Kampung Cisalak ini adalah bagian dari ikhtiar panjang kami untuk terus menyisir dan memperbaiki rumah-rumah warga yang kondisinya memprihatinkan agar kembali layak huni," ujar Cucun, Selasa (16/6).
 
Bantuan ini diterima dengan baik oleh warga. Sebab, rumah yang hampir ambruk kini kembali nyaman dan aman ditempati.
 
Cucun menegaskan, dirinya bersama jajaran tim Rumah Aspirasi Kang Cucun akan terus berikhtiar membantu ringankan beban masyarakat. Langkah ini diambil guna memastikan masyarakat prasejahtera dapat tinggal di rumah yang layak dan nyaman.

Editor: Sabik Aji Taufan
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