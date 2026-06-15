Dukung Tingkatkan Layanan Publik Lewat Pembangunan Kantor Desa

JawaPos.com - Upaya meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa terus didorong melalui kolaborasi antara pemerintah desa dan sektor swasta. Salah satunya diwujudkan melalui pembangunan Kantor Desa Simpang Siguragura, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, yang mendapat dukungan dari Toba Pulp Lestari.

"Sebagai wujud dukungan terhadap pembangunan desa, Toba Pulp Lestari memberikan dukungan pembangunan Kantor Desa Simpang Siguragura, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba," tulis keterangan perusahaan melalui akun instagram @tobapulplestari.

Kantor desa tersebut dibangun dengan ukuran panjang 14,5 meter dan lebar 7 meter, guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.

Prosesi serah terima kantor desa turut dihadiri oleh Camat Porsea, Kepala Desa, Kepala BPD, tokoh masyarakat, serta masyarakat Sigura-Gura, sebagai bentuk sinergi dan kebersamaan dalam mendukung pembangunan desa.

Komitmen HTI

Di samping itu, Toba Pulp Lestari juga berkomitmen menjalankan pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HTI) secara legal, terukur, dan berkelanjutan, dengan mengedepankan kelestarian lingkungan serta keseimbangan ekosistem.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerapan zero deforestation, areal bernilai konservasi tinggi (ABKT/HCV) dan areal dengan stock karbon tinggi (SKT/HCS), serta sistem silvikultur - menanam, merawat, memanen, dan menanam kembali secara bertanggung jawab.

"Pengelolaan hutan di Toba Pulp Lestari juga telah didukung oleh berbagai sertifikasi resmi, sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi dan standar keberlanjutan," tulisnya.