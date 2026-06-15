Dukung Tingkatkan Layanan Publik Lewat Pembangunan Kantor Desa

pembangunan Kantor Desa Simpang Siguragura, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, yang mendapat dukungan dari Toba Pulp Lestari. (Istimewa)
JawaPos.com - Upaya meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa terus didorong melalui kolaborasi antara pemerintah desa dan sektor swasta. Salah satunya diwujudkan melalui pembangunan Kantor Desa Simpang Siguragura, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, yang mendapat dukungan dari Toba Pulp Lestari.
"Sebagai wujud dukungan terhadap pembangunan desa, Toba Pulp Lestari memberikan dukungan pembangunan Kantor Desa Simpang Siguragura, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba," tulis keterangan perusahaan melalui akun instagram @tobapulplestari.
Kantor desa tersebut dibangun dengan ukuran panjang 14,5 meter dan lebar 7 meter, guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.
Prosesi serah terima kantor desa turut dihadiri oleh Camat Porsea, Kepala Desa, Kepala BPD, tokoh masyarakat, serta masyarakat Sigura-Gura, sebagai bentuk sinergi dan kebersamaan dalam mendukung pembangunan desa.
Komitmen HTI
Di samping itu, Toba Pulp Lestari juga berkomitmen menjalankan pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HTI) secara legal, terukur, dan berkelanjutan, dengan mengedepankan kelestarian lingkungan serta keseimbangan ekosistem.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerapan zero deforestation, areal bernilai konservasi tinggi (ABKT/HCV) dan areal dengan stock karbon tinggi (SKT/HCS), serta sistem silvikultur - menanam, merawat, memanen, dan menanam kembali secara bertanggung jawab.
"Pengelolaan hutan di Toba Pulp Lestari juga telah didukung oleh berbagai sertifikasi resmi, sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi dan standar keberlanjutan," tulisnya.
Melalui praktik ini, Toba Pulp Lestari terus berupaya menjaga ekosistem hutan, memastikan regenerasi berkelanjutan, dan mendukung pembangunan yang selaras dengan lingkungan dan masyarakat.
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic
Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa