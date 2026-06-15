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Sabik Aji Taufan
Senin, 15 Juni 2026 | 20.12 WIB

Pernah Ikut Pendidikan Kaderisasi, Gus Salam Dipastikan Penuhi Syarat Sebagai Calon Ketua Umum PBNU

Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang, Abdussalam Shohib alias Gus Salam. (Istimewa)

 

 
JawaPos.com - Pengasuh Pondok Pesantren Denanyar Jombang, Jawa Timur, Abdussalam Shohib dipastikan sudah memenuhi syarat untuk maju sebagai calon Ketua Umum PBNU. Dia sudah mengikuti pendidikan kaderisasi NU sebagai salah satu syarat yang wajib dimiliki calon.
 
Eks Katib Syuriyah PCNU Jombang, Ahmad Samsul Rijal mengatakan, salah satu syarat calon Ketua Umum adalah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi. Dalam Perkum NU, disebutkan lulus pendidikan kaderisasi sesuai jenjang yang dipersyaratkan untuk tingkat kepengurusannya, dibuktikan dengan sertifikat kaderisasi yang dilaksanakan dan diakui di lingkungan NU.
   
“Gus Salam telah memenuhi syarat lulus pendidikan kaderisasi sesuai jenjang yang dipersyaratkan. Dan telah memperoleh sertifikasi yang terverifikasi dalam siskader,” kata Rijal, Senin (15/6).
 
Rijal mendorong agar calon ketua umum yang maju dalam Muktamar ke-35 NU dicek status kaderisasinya. Syarat ini juga wajib dimiliki untuk seluruh kandidat fungsionaris PBNU.
 
 
“Prosedurnya begitu. Walaupun saat ini ada upaya untuk merubah ketentuan normatif syarat lulus jenjang kaderisasi bagi calon ketua umum, melalui Konbes dan Munas di Ploso,” jelasnya.
 
“Syarat lulus AKN, Akademi Kepemimpinan Nasional bagi tanfidziyah PBNU, diusulkan untuk direvisi dengan ketentuan lulus PMKNU, Pendidikan Menengah Kepemimpinan NU. Kan AKN perdana, Agustus 2025 lalu dibatalkan karena tragedi infiltrasi zionisme di PBNU,” sambungnya.
 
Menurutnya, bila syarat kaderisasi diputuskan dan ditetapkan dalam Konbes dan Munas melalui perubahan Perkum NU atau draft tata tertib pemilihan, maka ketentuan itu yang akan digunakan dalam muktamar. 
 
“Selanjutnya tinggal verifikasi, apakah kandidat calon ketua umum PBNU yang telah beredar seperti Gus Yahya, Gus Salam, Gus Yusuf, Gus Zulfa Musthofa, Kia Imam Jazuli, Prof Nasaruddin atau lainnya telah lulus PMKNU ?. Dan, apakah kelulusannya terverifikasi dalam Siskader NU ?,” kata Rijal.

Editor: Sabik Aji Taufan
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