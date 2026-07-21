PWNU Jatim Usung Gus Kikin Jadi Kandidat Ketua Umum PBNU di Muktamar ke-35 NU

JawaPos.com - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengusulkan KH Abdul Hakim Mahfudz alias Gus Kikin sebagai kandidat ketua umum PBNU pada Muktamar ke-35 NU, Agustus 2026 mendatang.

Hal ini disampaikan Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, KH Abdul Matin Djawahir setelah menyelenggarakan pertemuan PCNU (Pengurus Cabang NU) seluruh Jatim di Kantor PWNU Jatim, Surabaya, Selasa (21/7).

"PWNU jatim menugaskan Kiai Abdul Hakim (Gus Kikin) untuk menjadi kandidat ketua umum pada Muktamar ke-35 NU. Ini murni kehendak pengurus cabang, bukan (permintaan) pribadi," tuturnya.

Sebelum menunjuk Gus Kikin, Kiai Abdul Matin mengatakan bahwa PWNU Jawa Timur sudah lebih dulu menanyakan kesediaan yang bersangkutan. Gus Kikin pun menerima amanah dan siap untuk maju sebagai kandidat.

"Saya tegaskan ini bukan keinginan atau kehendak Kiai Abdul Hakim. Kita tanya beliau siap atau tidak, katanya siap. Alhamdulillah seluruh PCNU se-Jatim satu garis mengusung beliau (Gus Kikin)," ucap Kiai Abdul Matin.

Dalam kesempatan yang sama, pengasuh Pondok Pesantren Sunan Bejagung, Tuban, Jawa Timur tersebut menerangkan bahwa pertemuan PCNU se-Jatim ini sebagai bentuk persiapan menjelang Muktamar.

"Pertemuan PCNU dan PWNU Jatim sore ini untuk mengawal hasil-hasil keputusan konferensi, Munas kemarin, apa yang menjadi usulan Jatim (dalam Muktamar ke-35) untuk dikawal PCNU se-Jatim," pungkas Kiai Abdul.

Sebagai informasi, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi menunjuk Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, menjadi tuan rumah penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU pada 27 - 31 Agustus 2026.