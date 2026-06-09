PT Agrinas Pangan Nusantara Buka Suara soal Polemik Pembangunan Koperasi Merah Putih yang Hancurkan Sekolah di Kapubaten Ende

Ilustrasi lahan koperasi desa merah putih. (AI/RADAR SIDOARJO)
JawaPos.com - Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di lahan sekolah Desa Niawula, Kabupaten Ende, menjadi polemik hingga menimbulkan kericuhan warga. Peristiwa tersebut terkam oleh video yang beredar luas di media sosial (medsos).
Dalam video yang diunggah akun @feedmedsos dinarasikan bahwa aksi penggusuran paksa oleh oknum TNI di lingkungan SDN Wolomoni di Desa Niawula, Kapubaten Ende, Sabtu (6/6). Daerah tersebut rencananya akan dibangun KDMP.
"Anggota TNI Ende rusak sekolah demi membangun Koperasi Merah Putih," tulis keterangan narasi judul pada video tersebut, dikutip Selasa (9/6).
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Postingan tersebut kemudian viral dan menuai lebih dari 10.000 komentar netizen dan 17.000 postingan ulang.
Terkait ini, Corporate Secretary (Corsec) PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), Aditya Hadian Putra angkat bicara mengenai peristiwa tersebut.
Menurut dia, pembangunan KDKMP tidak dilakukan di lahan sekolah, melainkan di lahan yang berada di belakang sekolah dan telah dihibahkan kepada pemerintah.
Kegiatan pembangunan KDMP tersebut, kata dia, juga telah diiizinkan pemerintah desa setempat.
"Pelaksanaan kegiatan tersebut juga dilakukan berdasarkan arahan dan koordinasi dengan pemerintah desa setempat," kata Aditya melalui keterangan tertulis kepada JawaPos.com, Selasa (9/6).
Lebih lanjut, Aditya menjelaskan, karena lokasi pembangunan tidak memiliki akses yang memadai untuk mobilisasi alat berat, maka dilakukan pembukaan jalur melalui area sekitar sekolah setelah berkoordinasi dengan pihak terkait. Dia juga memastikan, tidak ada gedung sekolah yang dirobohkan.
"Sekolah sama sekali tidak dirobohkan dan kegiatan pembangunan tidak dilakukan di dalam area sekolah," kata dia.
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