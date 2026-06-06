Taruna Nusantara Cimahi Gandeng Redea Institute untuk Perkuat Pendidikan Berstandar Internasional

JawaPos.com – Redea Institute dan SMA Taruna Nusantara Cimahi resmi menjalin kemitraan strategis melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas wawasan global siswa, serta mempersiapkan generasi muda Indonesia agar mampu bersaing di tingkat internasional.

Kerja sama tersebut menjadi langkah awal kolaborasi kedua institusi yang memiliki visi serupa dalam mencetak sumber daya manusia unggul, berkarakter, berwawasan kebangsaan, serta memiliki daya saing global. Melalui kemitraan ini, Redea Institute akan memberikan dukungan dalam berbagai program penguatan akademik dan pengembangan kapasitas siswa maupun tenaga pendidik.

Program kolaborasi yang akan dijalankan mencakup pelatihan guru, kunjungan belajar, kolaborasi virtual internasional, program pertukaran pelajar, hingga pelatihan dan konsultasi bagi siswa yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

Founder dan CEO Redea Institute, Antarina S.F. Amir, mengatakan kerja sama tersebut dilandasi semangat bersama untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia menghadapi tantangan global.

“Kolaborasi ini berangkat dari satu semangat yang sama, yaitu mempersiapkan Indonesia menjadi bangsa yang dihormati di dunia. Sumber daya manusia yang unggul tidak akan tercipta tanpa adanya pendidikan yang berkualitas, integritas yang kuat, dan kemampuan berpikir ke depan,” ujarnya.

Menurut Antarina, pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan individu yang kompeten secara akademik, tetapi juga pemimpin masa depan yang memiliki integritas dan mampu membawa nilai-nilai Indonesia ke tingkat global.

Ia berharap para siswa dapat berkembang menjadi ethical leaders yang mampu mengangkat peradaban Indonesia melalui kontribusi nyata di berbagai bidang.

Sementara itu, Kepala SMA Taruna Nusantara Cimahi, Ardiansyah, menyambut baik kerja sama tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas pendidikan yang selama ini menjadi fokus sekolah.

“Kami percaya bahwa nilai-nilai asah dan asih merupakan bagian penting dari pendidikan. Melalui semangat Jenderal Sudirman dan Ki Hajar Dewantara yang menjadi inspirasi kami, kami berkomitmen menciptakan murid yang tidak hanya pintar, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan cinta Indonesia,” katanya.