Perkemahan Wirakarya Jatim 2026 Renovasi 403 Rumah Tidak Layak Huni di Kota Kediri

JawaPos.com - Perkemahan Wirakarya Jawa Timur 2026 tidak hanya menjadi ajang pembinaan karakter anggota Pramuka, tetapi juga menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat melalui renovasi 403 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Kediri.

Komitmen tersebut ditinjau langsung oleh Wakil Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jawa Timur Arumi Bachsin Dardak bersama Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati saat mengunjungi calon penerima manfaat program renovasi RTLH di Kota Kediri.

Dalam peninjauan tersebut, keduanya melihat kondisi rumah warga sekaligus berdialog dengan keluarga penerima manfaat guna memastikan program berjalan tepat sasaran.

Program renovasi RTLH itu merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak. Dari total 403 unit rumah yang akan diperbaiki, sebanyak 200 unit berasal dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), 200 unit dari Pemerintah Kota Kediri, dan tiga unit dari Kwarda Gerakan Pramuka Jawa Timur.

Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Jawa Timur H.M. Arum Sabil yang diwakili Arumi Bachsin Dardak mengatakan Perkemahan Wirakarya merupakan wadah pengabdian masyarakat yang mengedepankan semangat gotong royong dan kepedulian sosial.

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"Perkemahan Wirakarya bukan sekadar kegiatan kepramukaan, tetapi bentuk pengabdian nyata kepada masyarakat. Melalui program renovasi RTLH, anggota Pramuka belajar hadir, peduli, dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar," kata Arumi.

Ia menambahkan keberhasilan program tersebut didukung sinergi antara Gerakan Pramuka, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dunia usaha, dan masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati mengapresiasi dukungan Gerakan Pramuka Jawa Timur dalam pelaksanaan berbagai program sosial di Kota Kediri.

Menurut dia, Perkemahan Wirakarya tidak hanya menjadi sarana pendidikan karakter bagi Pramuka Penegak dan Pandega, tetapi juga menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat melalui program renovasi RTLH.