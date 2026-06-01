Tazkia Royyan Hikmatiar
Senin, 1 Juni 2026 | 20.03 WIB

21 Kampus di Jawa Timur yang Buka Pendaftaran Beasiswa Djarum Plus, Cek Syaratnya!

JawaPos.com – Sebanyak 21 perguruan tinggi di Jawa Timur membuka pendaftaran Djarum Beasiswa Plus 2026 sejak 8 April 2026 lalu. Program ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa semester IV dari berbagai program studi.

Pendaftaran Djarum Beasiswa Plus dibuka secara online mulai 8 April hingga 10 Juni 2026. Mahasiswa dari seluruh disiplin ilmu yang tengah menempuh pendidikan S1 atau Diploma 4 semester IV di kampus mitra dapat mengikuti seleksi, asalkan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Berikut daftar 21 kampus di Jawa Timur yang membuka pendaftaran Djarum Beasiswa Plus 2026:

1. Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya
2. Institut Teknologi Sepuluh Nopember
3. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
4. Politeknik Negeri Malang
5. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkucecwara
6. Universitas Airlangga
7. Universitas Brawijaya
8. Universitas Ciputra
9. Universitas Islam Malang
10. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
11. Universitas Jember
12. Universitas Katolik Widya Mandala
13. Universitas Ma Chung
14. Universitas Merdeka Malang
15. Universitas Muhammadiyah Jember
16. Universitas Muhammadiyah Malang
17. Universitas Negeri Malang
18. Universitas Negeri Surabaya
19. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
20. Universitas Surabaya
21. Universitas Trunojoyo

Jadwal Seleksi Djarum Beasiswa Plus 2026

Tahapan seleksi Djarum Beasiswa Plus berlangsung dalam beberapa tahap. Setelah pendaftaran online ditutup pada 10 Juni 2026, peserta akan mengikuti seleksi berkas hingga tes dan wawancara.

Berikut jadwal lengkapnya:

- Pendaftaran online: 8 April – 10 Juni 2026

- Seleksi berkas: 11 Juni – 29 Juni 2026

- Tes online: 1 Juli – 14 Juli 2026

