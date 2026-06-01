21 Kampus di Jawa Timur yang Buka Pendaftaran Beasiswa Djarum Plus, Cek Syaratnya!

JawaPos.com – Sebanyak 21 perguruan tinggi di Jawa Timur membuka pendaftaran Djarum Beasiswa Plus 2026 sejak 8 April 2026 lalu. Program ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa semester IV dari berbagai program studi.

Pendaftaran Djarum Beasiswa Plus dibuka secara online mulai 8 April hingga 10 Juni 2026. Mahasiswa dari seluruh disiplin ilmu yang tengah menempuh pendidikan S1 atau Diploma 4 semester IV di kampus mitra dapat mengikuti seleksi, asalkan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Berikut daftar 21 kampus di Jawa Timur yang membuka pendaftaran Djarum Beasiswa Plus 2026:

1. Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya

2. Institut Teknologi Sepuluh Nopember

3. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

4. Politeknik Negeri Malang

5. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkucecwara

6. Universitas Airlangga

7. Universitas Brawijaya

8. Universitas Ciputra

9. Universitas Islam Malang

10. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

11. Universitas Jember

12. Universitas Katolik Widya Mandala

13. Universitas Ma Chung

14. Universitas Merdeka Malang

15. Universitas Muhammadiyah Jember

16. Universitas Muhammadiyah Malang

17. Universitas Negeri Malang

18. Universitas Negeri Surabaya

19. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

20. Universitas Surabaya

21. Universitas Trunojoyo

Jadwal Seleksi Djarum Beasiswa Plus 2026 Tahapan seleksi Djarum Beasiswa Plus berlangsung dalam beberapa tahap. Setelah pendaftaran online ditutup pada 10 Juni 2026, peserta akan mengikuti seleksi berkas hingga tes dan wawancara.

Berikut jadwal lengkapnya:

- Pendaftaran online: 8 April – 10 Juni 2026

- Seleksi berkas: 11 Juni – 29 Juni 2026