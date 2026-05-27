Rian Alfianto
Rabu, 27 Mei 2026 | 23.14 WIB

Libur Idul Adha 2026 Picu Lonjakan Arus Tol, Arah Puncak dan Bandung Naik Tajam

Ilustrasi GT Tol ke arah puncak dan Bandung naik tajam saat libur Idul Adha 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah/2026 mendorong lonjakan volume kendaraan di sejumlah ruas tol Jabodetabek dan Jawa Barat. Kawasan Puncak Bogor, Bandung hingga jalur menuju Merak menjadi destinasi dengan peningkatan arus lalu lintas tertinggi.

Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division mencatat, sebanyak 208.453 kendaraan meninggalkan wilayah Jabodetabek menuju Bandara Soekarno-Hatta, Merak, dan Puncak Bogor. Jumlah itu meningkat 15,30 persen dibanding kondisi normal yang mencapai 180.316 kendaraan.

Kenaikan paling signifikan terjadi di jalur menuju kawasan wisata Puncak melalui Gerbang Tol (GT) Ciawi 1. Volume kendaraan tercatat mencapai 42.791 kendaraan atau melonjak 36,02 persen dibanding lalu lintas normal sebanyak 31.460 kendaraan.

Sementara itu, arus kendaraan menuju arah Merak melalui GT Cikupa juga mengalami peningkatan cukup tinggi. Sebanyak 56.290 kendaraan tercatat melintas atau naik 19,42 persen dibanding volume normal sebanyak 47.138 kendaraan.

Adapun kendaraan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta melalui GT Cengkareng mencapai 78.220 kendaraan atau naik tipis 0,27 persen dibanding kondisi normal. Sedangkan lalu lintas transaksi di GT Benda Utama tercatat sebanyak 31.152 kendaraan atau meningkat 1,44 persen.

“Pada periode libur panjang Hari Raya Iduladha 1447H/2026, Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division mencatat adanya peningkatan volume lalu lintas di sejumlah ruas tol wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat,” ujar Widiyatmiko Nursejati selaku Senior General Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division.

Arus Kendaraan ke Bandung dan Garut Melonjak

Tak hanya Jabodetabek, peningkatan lalu lintas juga terjadi di ruas tol wilayah Jawa Barat, terutama menuju Bandung, Rancaekek, Garut dan sekitarnya.

Jasa Marga mencatat sebanyak 85.701 kendaraan menuju wilayah tersebut atau meningkat 32,95 persen dibanding lalu lintas normal sebanyak 64.459 kendaraan.

Kenaikan tertinggi tercatat di GT Cileunyi Jalan Tol Padaleunyi. Volume kendaraan menuju Rancaekek, Garut dan sekitarnya mencapai 47.181 kendaraan atau melonjak 48,27 persen dibanding kondisi normal sebanyak 31.821 kendaraan.

