Selain Dilatih Membuat Kue, Emak-emak di Yogyakarta Diajarkan Berjualan Menggunakan AI

JawaPos.com - Buka peluang usaha, Yayasan Indonesia Setara (YIS) Bersama Sahabat Sandi menggelar pelatihan Perempuan Berdaya di GadeSpace, Lempuyangan, Yogyakarta pada beberapa waktu lalu.

Dalam kesempatan tersebut, 43 ibu rumah tangga diajarkan membuat Fruit Tartlet dan Dubai Cookies.

Selain itu, para emak-emak itu diajarkan penggunaan ChatGPT untuk membantu ide bisnis dan pembuatan konten promosi. Peserta juga langsung mempraktikkan pembuatan poster promosi produk berdasarkan hasil dari ChatGPT.

Founder YIS, Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, pelatihan tersebut menjadi upaya mendorong perempuan pelaku UMKM agar terus berkembang dan naik kelas.

Menurut dia, peningkatan kapasitas perempuan bukan sekadar menambah keterampilan, melainkan langkah strategis untuk membangun usaha yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.

"Perempuan harus berani mandiri secara ekonomi dan percaya bahwa mereka memiliki kemampuan yang sama untuk mengembangkan usaha," ujar Sandiaga dalam keterangan tertulis pada Rabu (13/5).

Ia juga mengingatkan para peserta agar tidak mudah menyerah menghadapi tantangan usaha.

Menurut Sandiaga Uno, membangun relasi dan menjaga jejaring menjadi salah satu kunci penting dalam mengembangkan bisnis.

"Peluang rezeki bisa datang dari siapa saja dan dari hubungan baik yang terus dijaga," katanya.