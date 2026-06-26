Viral Digerebek Emak-Emak, Polres Labuhanbatu Tumpas Sarang Narkoba di Kualuh Hulu

JawaPos.com - Aparat kepolisian dari Polres Labuhanbatu memastikan telah menumpas sarang narkoba di wilayah hukum Polsek Kualuh Hulu pada Selasa lalu (23/6). Kepastian itu ditegaskan setelah video emak-emak menggerebek sarang narkoba itu viral di media sosial (medsos).

Dalam laporan yang diterima oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri, Kasat Narkoba Polres Labuhanbatu AKP Hardiyanto mengungkapkan bahwa penindakan dilakukan setelah pihak kepolisian menerima laporan masyarakat dari unggahan pada media sosial Facebook.

Lokasi penindakan berada di Kampung Baru, Kelurahan Aek Kanopan Timur, Kecamatan Kualuh Hulu. Penindakan dilakukan sekitar pukul 21.00 WIB. Adalah Ipda Rahmadhan Hilal sebagai kanit reskrim polsek setempat yang melakukan penindakan.

”Sesampainya di lokasi tidak ada ditemukan orang atau aktivitas jual beli narkoba dan menemukan alat hisap bong, selanjutnya tim melakukan pembongkaran dan pembakaran tempat yang diduga digunakan untuk transaksi dan konsumsi narkotika tersebut,” ungkap Hardiyanto dikutip pada Jumat (26/6).

Sebelum pembongkaran dan pembakaran dilakukan, petugas kepolisian mendapati 8 alat hisap atau bong dan sebuah mancis. Hardiyanto memastikan bahwa penindakan tersebut berlangsung lancar dan sudah selesai sekitar pukul 23.30 WIB. Namun demikian, dalam laporan tersebut tidak disampaikan mengenai keberadaan para pelaku. Petugas kepolisian hanya memberikan imbauan kepada warga.

”Apabila mengetahui tempat tersebut dijadikan transaksi jual beli narkotika agar segera melaporkannya ke Polsek Kualuh Hulu, Polres Labuhanbatu,” imbuhnya.

Sebelumnya, ramai di media sosial video berdurasi 3 menit 30 detik. Dalam video itu terdengar suara seorang perempuan yang diidentifikasi oleh warganet sebagai emak-emak. Dia berjalan ke area belakang rumah dan menunjukkan beberapa orang tengah bermain kartu. Juga terlihat beberapa lainnya tampak menghisap sesuatu.

”Ini, ini dia, ini tukang menjaganya. Ini sedang nyabu ini, ini sedang nyabu. Lapak bandar sabu Si Uki,” imbuhnya.