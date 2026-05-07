Dikelola Yayasan, Sekolah Berasrama di Nabire Tidak Pungut Biaya ke Siswa

JawaPos.com - Di Nabire, Papua Tengah, terdapat sekolah berasrama atau boarding school yang dikelola oleh swasta alias bukan sekolah negeri. Namanya Mepa Boarding School yang dimiliki Yayasan Honai Generasi Unggul Papua. Menariknya sekolah itu tidak memungut biaya kepada para siswanya.

Pada Kamis (7/5) sekolah itu mendapat kehormatan karena dikunjungi keluarga Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi), yakni Kaesang Pangarep.

Adik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu datang ke Mepa Boarding School dalam kapasitas sebagai Ketua Umum DPP PSI. Saat berada di Mepa Boarding School, Kaesang menampung aspirasi para siswa SMP dan SMA.

Saat berdialog dengan guru dan siswa, Kaesang menawarkan jika sekolah butuh bantuan dirinya bisa menyampaikan aspirasi itu ke pemerintah pusat.

Baca Juga:Tim Patroli Koops TNI Papua Tembak Mati Anak Buah Pimpinan OPM Aibon Kogoya di Nabire

"Saya bisa menyampaikan aspirasi adik-adik semua. Jadi kalau ada yang mau minta sesuatu, silakan disampaikan,” kata Kaesang.

Tawaran Kaesang ini sangat mendapat respons dari majelis guru. Yohana, guru kelas X, menyatakan sekolah Mepa melakukan kegiatan belajar selama enam hari. Proses belajar dari Senin hingga Jumat dan Sabtu untuk kegiatan ekstrakulikuler.