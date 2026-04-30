Gubernur Ahmad Lutfhi Hadiri Halalbihalal Pasbata, Tegaskan Gotong Royong sebagai Kekuatan Jawa Tengah

JawaPos.com - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menghadiri acara halalbihalal Pasukan Bawah Tanah (Pasbata) Jawa Tengah. Kegiatan yang berlangsung hangat dan kebersamaan ini menjadi ajang untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergitas pemerintah dan masyarakat.

Luthfi mengatakan, semangat gotong royong merupakan kekuatan utama dalam membangun Jawa Tengah. Halalbihalal ini bukan hanya sekadar tradisi setelah Idul Fitri, melainkan ruang strategis untuk menyatukan langkah, memperkuat kolaborasi, serta menjaga solidaritas dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

“Gotong royong adalah kekuatan kita,” ujar Luthfi di Solo, Rabu (29/4).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Pasbata, Sri Kuntoro Budianto, mengatakan, kehadiran relawan di Solo merupakan bentuk upaya menyatukan tekad dalam menjunjung tinggi nilai kejujuran. Ia menegaskan, kejujuran merupakan prinsip utama yang harus dipegang setiap anggota Pasbata.

“Kita menyatukan tekad untuk membela pemimpin kita dengan cara-cara yang benar. Kebenaran dan kejujuran itu utama, tidak boleh dibiarkan ada hoaks. Jika menjumpai informasi yang tidak benar, tidak perlu kita balas dengan komentar negatif, cukup adukan ke pihak berwenang agar diproses,” ujar Kuntoro.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Pasbata Jawa Tengah, Budiyanto Hadinagoro, mengajak seluruh anggota untuk semakin memperkuat soliditas dan komitmen dalam mendukung pemerintahan.

Dalam sambutannya, Budi menegaskan masyarakat Jawa Tengah adalah “petarung” yang harus memiliki semangat dalam membela kepentingan bangsa dan negara. Ia juga mengajak seluruh peserta untuk tetap solid dalam mendukung Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, ia menekankan pentingnya dukungan terhadap kepemimpinan di tingkat daerah dengan menyebut Luthfi sebagai figur yang perlu didukung dalam memimpin Jawa Tengah. Ia juga menyampaikan pesan khusus kepada generasi muda agar berani melawan penyebaran hoaks yang berpotensi memecah belah persatuan.

“Saya bertanya kepada anak-anak muda, berani tidak melawan berita hoaks?” tegas Budi, yang disambut antusias oleh para peserta.