PSI Dipimpin Politikus Berpengalaman, Raja Juli Antoni Ingin Jambi Jadi Kandang Gajah

Sekjen DPP PSI Raja Juli Antoni di Rakorwil DPW PSI Jambi pada Sabtu (25/4/2026). (Dok. PSI)
JawaPos.com - Bagi partai politik(parpol), dinamika politik di daerah menjadi episentrum politik nasional. Sebab, kekuatan di daerah itu jika dikalkulasi, maka menjadi kekuatan parpol di tingkat nasional.
Oleh karena itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengubah strategi di tingkat daerah. Pimpinan partai itu diisi oleh para politisi senior, berpengalaman, dan berpengaruh di daerah. Contohnya di Provisi Jambi.
Kini DPW PSI Jambi dipimpin oleh Romi Hariyanto. Kiprah mantan bupati Tanjung Jabung Timur itu di Provinsi Jambi tidak diragukan. Dia sudah merintis karir dari 2009. Dia pernah merasakan beberapa kali menjadi anggota DPRD di kabupaten tersebut.
Maka dari itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PSI Raja Juli Antoni berharap Jambi menjadi kandang gajah di Pemilu 2029. "Kami memiliki keyakinan bahwa di bawah kepemimpinan Pak Romi sebagai Ketua DPW yang merupakan seorang politisi berpengalaman, insya Allah Jambi akan menjadi kandang gajah pada 2029,” harap Raja Juli di Jambi pada Sabtu (25/4).
Tidak hanya jadi kandang gajah, Raja Juli mendorong kader terbaik PSI menjadi gubernur pada Pilkada periode mendatang. "Kalau kursi signifikan karena adanya dukungan dari masyarakat, tentu kita akan dorong Pak Romi untuk menjadi gubernur,” sambungnya.
Kehadiran menteri kehutanan itu bertepatan dengan rapat koordinasi wilayah (Rakorwil) dan pelantikan pengurus DPW PSI Jambi pada Sabtu (25/4). "Saya mohon doa pada seluruh masyarakat Jambi agar PSI nanti akan menjadi pemenang di Jambi,” tutup mantan Wamen ATR/BPN itu.
