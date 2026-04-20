Viral Bocah 6 Tahun Rawat Ayah dan Adiknya, Kini Dievakuasi ke Yayasan dan Dapat Bantuan Rp 50 Juta dari Sahroni

Penyerahan bantuan untuk Azizah Candrasari melalui yayasan yang dikelola oleh Ipda Ali. (Istimewa)

JawaPos.com - Azizah Candrasari, 6, anak asal Mrican, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta menyita perhatian publik karena menggantikan peran ibunya di usia yang masih belia. Dia sehari-hari harus mengurus ayahnya, Hermanto, 56, yang mengalami benjolan di kepala. Selain itu, ada adik kecilnya yang berusia 5 tahun.

Azizah berubah menjadi ibu rumah tangga terlalu dini sepeninggalan ibunya. Kisah ini diviralkan oleh anggota Polri Ipda Ali Nur Suwandi melalui akun @polisibaksos. Azizah bersama ayahnya akhirnya dievakuasi ke Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai miliknya dari tempat lamanya yang tidak layak huni. Di tempat baru, Azizah diberi perlindungan, perawatan, dan lingkungan yang lebih layak.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni turut memberikan perhatian terhadap kondisi Azizah. Bantuan Rp 50 juta beserta perlengkapan dan kebutuhan penuh untuk anak-anak telah diterima oleh yayasan untuk diberikan kepada Azizah.

“Ya betul, alhamdulillah ada bantuan dari Pak Sahroni sebesar Rp 50 juta dan berbagai perlengkapan serta kebutuhan ratusan anak-anak di sini. Mulai dari baju baru, kerudung, alat tulis, buku, mainan, perlengkapan mandi, sampai ditraktir makan enak. Ini luar biasa berarti bagi kami," ujar Ipda Ali dalam keterangannya, Senin (20/4).

Ali mengatakan, yayasannya akan terus melakukan kegiatan sosial serupa. Uluran tangan akan terus dilakukan untuk warga membutuhkan lainnya.

"Maka saya sangat berterima kasih kepada Pak Sahroni yang telah memberikan perhatian besar kepada Azizah dan juga anak-anak di yayasan ini. Mereka happy sekali. Ini juga menjadi semangat bagi kami untuk terus melakukan kegiatan sosial dan kemanusiaan sebagai bagian dari pengabdian Polri kepada masyarakat,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Sahroni membenarkan bahwa dirinya melalui timnya yaitu Ahmad Sahroni Center (ASC), langsung turun memberikan bantuan. Dia menilai tindakan Ipda Ali layak mendapat dukungan.

“Apa yang dilakukan Ipda Ali ini adalah contoh yang sangat baik. Polisi tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung dan pengayom yang benar-benar turun langsung membantu masyarakat yang membutuhkan. Ini harus menjadi inspirasi bagi seluruh jajaran di lapangan. Komisi III tentu sangat mengapresiasi langkah-langkah humanis seperti ini,” pungkas Sahroni.