Bojonegoro Raih 2 Penghargaan Wilwatikta Awards 2026, Bupati Wahono Terus Dorong Potensi Ekonomi

JawaPos.com – Kabupaten Bojonegoro berhasil meraih dua penghargaan dalam ajang JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026. Dua penghargaan tersebut masing-masing kategori Kedaulatan Pangan dan Lompatan Pertumbuhan Ekonomi.

Acara penghargaan yang berlangsung Jumat (30/10) di Legacy Ballroom, Surabaya itu menjadi apresiasi atas upaya pemerintah daerah bersama masyarakat dalam mengembangkan potensi daerah, khususnya sektor pertanian dan perekonomian.

Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterima. Menurut dia, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh elemen masyarakat Bojonegoro.

“Alhamdulillah, Kabupaten Bojonegoro hari ini mendapatkan penghargaan dalam kategori Kedaulatan Pangan dan Lompatan Pertumbuhan Ekonomi. Tentu ini sebuah apresiasi sekaligus hasil kerja keras kita semua, khususnya seluruh masyarakat Kabupaten Bojonegoro,” ujarnya di sela penganugerahan penghargaan yang digelar di Legacy Ballroom Surabaya, Jumat (30/10) malam.