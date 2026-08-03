Permudah Finansial Nasabah, SeaBank Sabet Penghargaan Jawapos.com Digital Excellence Awards 2026

CEO JawaPos.com Dhimas Ginanjar menyerahkan penghargaan Jawapos.com Digital Excellence Awards 2026 kategori Top Digital Application - Digital Banking kepada Wakil Direktur Utama SeaBank Indonesia, Junedy Liu di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (30/7). (Derry Ridwansyah/Jawapos.com)
JawaPos.com - SeaBank Indonesia menyabet penghargaan Jawapos.com Digital Excellence Awards 2026 kategori Top Digital Application - Digital Banking. Penghargaan ini merupakan bukti sekaligus komitmen SeaBank dalam upaya mendorong ekosistem keuangan digital di tanah air.
Ditemui secara terpisah, Wakil Direktur Utama SeaBank Indonesia, Junedy Liu mengapresiasi penghargaan yang diberikan Jawa Pos pada kategori Digital Banking - Top Digital Application.
"Pencapaian di Jawa Pos Digital Excellence Award adalah buah dari kerja keras, dedikasi, dan keberanian seluruh tim SeaBank dalam berinovasi," kata Junedy, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (30/7).
Menurutnya, penghargaan ini menjadi bukti bahwa transformasi digital yang dilakukan SeaBank berada di jalur yang tepat.
"Kami tidak hanya ingin menjadi tempat menyimpan uang dan bertransaksi, tetapi juga menjadi sahabat ekosistem digital yang mempermudah langkah finansial semua nasabah, termasuk generasi muda dan para pelaku UMKM," papar Junedy.
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JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026 diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan, institusi, dan organisasi yang dinilai berhasil menghadirkan inovasi digital serta tata kelola yang adaptif. Penghargaan diberikan berdasarkan hasil survei independen yang disusun melalui kolaborasi JawaPos.com dan Infovesta terhadap sekitar 19.000 responden di 20 provinsi di Indonesia.
CEO JawaPos.com Dhimas Ginanjar mengatakan, penghargaan tersebut dihadirkan sebagai bentuk penghormatan kepada para pelaku perubahan yang terus berinovasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Sudah saatnya kita menghadirkan sebuah penghargaan untuk memberikan penghormatan kepada perusahaan, kepada institusi dan organisasi yang terus beradaptasi, yang terus berinovasi, dan terus memberikan menghadirkan manfaat bagi masyarakat," ujar Dhimas.
Direktur PT Infovesta Utama Wawan Hendrayana menjelaskan, proses penilaian dilakukan melalui metodologi survei independen sehingga pemenang ditentukan langsung berdasarkan persepsi masyarakat.
"Pengambilan data sendiri menggunakan angket tertutup, jadi pemenang tidak ditentukan oleh juri melainkan langsung oleh suara publik," kata Wawan.
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