Dapat Penghargaan JawaPos.com Digital Excellence Awards, GreatDay HR Jadikan Motivasi Service Lebih Baik

JawaPos.com - GreatDay HR meraih penghargaan Special Recognition Awards dalam ajang JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026. Penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi perusahaan penyedia solusi digital human resources (HR) itu untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada para pengguna.

Head of Product Development and Implementation at GreatDay HR Yoki Chandra mengatakan, apresiasi dari JawaPos.com menjadi penyemangat bagi timnya untuk terus menghadirkan inovasi dan pelayanan yang lebih baik di tengah pesatnya perkembangan industri digital.

"Siang ini kita dari GreatDay HR mendapatkan penghargaan dari Jawa Pos. Terima kasih sekali atas apresiasinya yang luar biasa. Mudah-mudahan penghargaan ini bisa menjadi motivasi bagi kami sebagai penggiat digital agar dapat memberikan service yang lebih baik lagi ke depannya," ujar Yoki usai menerima penghargaan di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (30/7).

Menurut Yoki, penyelenggaraan ajang penghargaan seperti JawaPos.com Digital Excellence Awards memiliki peran penting dalam mendorong lahirnya inovasi dari para pelaku industri digital di Indonesia. Kehadiran ajang tersebut dinilai mampu menjadi pemacu bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanannya.

"Event seperti ini bagus karena sekarang cukup banyak penggiat digital. Menurut saya, acara seperti ini bisa menjadi stimulus untuk teman-teman penggiat digital semuanya agar membuat sesuatu yang lebih baik lagi sehingga bisa membantu perubahan yang lebih signifikan, terutama untuk Indonesia," katanya.

Yoki juga berharap JawaPos.com Digital Excellence Awards dapat terus diselenggarakan secara berkelanjutan dengan cakupan kategori yang semakin luas. Dengan begitu, semakin banyak pelaku industri digital yang memperoleh apresiasi atas inovasi yang mereka hadirkan.

"Harapannya acara seperti ini bisa lebih sering diadakan dan ke depannya kategorinya juga bisa lebih diperbanyak. Karena penggiat digital itu sangat banyak, sehingga teman-teman di industri ini bisa semakin termotivasi," tuturnya.