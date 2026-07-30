Berkat Inovasi Konektivitas Digital, D-NET Sabet Penghargaan JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026

JawaPos.com – D-NET menyambut positif penghargaan yang diraih dalam ajang JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026 kategori Special Recognition Awards 2026.

Penghargaan tersebut dinilai menjadi pengakuan atas komitmen perusahaan dalam menjaga kualitas layanan sekaligus mendorong inovasi di sektor konektivitas digital.

General Manager D-NET, Lanny Wijaya, mengatakan penghargaan tersebut menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi perusahaan yang telah berkiprah selama 29 tahun sebagai penyedia layanan internet di Indonesia.

"Very proud pastinya ya. Karena D-NET sebagai perintis, pionir kita dalam bisnis konektivitas. Saat ini D-NET sudah 29 tahun melayani masyarakat Indonesia. Enggak mudah untuk jadi perintis dan mempertahankan sampai dengan posisi saat ini, menjaga kualitas layanan selama 29 tahun, menjaga kepercayaan masyarakat Indonesia untuk di konektivitas Internet Service Provider," ujar Lanny di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (30/7).

Menurutnya, menjaga kualitas layanan dan kepercayaan pelanggan menjadi tantangan yang terus dihadapi perusahaan. Karena itu, D-NET terus berinovasi mengikuti perkembangan teknologi agar dapat memberikan layanan terbaik.

"Itu adalah challenge kami untuk kami boleh terus meningkatkan kualitas dan tentunya dengan perkembangan teknologi kami juga senantiasa berinovasi. Karena dengan begitu kami bisa memberikan layanan yang terbaik untuk pelanggan-pelanggan kami," katanya.

Lanny menilai penyelenggaraan JawaPos.com Digital Excellence Awards memiliki peran penting dalam mendukung percepatan transformasi digital di Indonesia. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi bukti kepercayaan terhadap kontribusi D-NET di bidang digital.

"Dan JawaPos.com sebagai salah satu media mitra kami, itu kami bisa berjalan bersama bagaimana kami bisa menyuarakan apa yang kami miliki, apa yang kami bisa transformasi, berkontribusi lah dalam transformasi digital. Dan Jawa Pos mendukung dan kami berjalan bersama dalam transformasi digital ini," ungkapnya.

Ke depan, D-NET berharap penghargaan tersebut menjadi amanah untuk terus mempertahankan kualitas layanan kepada pelanggan. Perusahaan juga berharap JawaPos.com terus menjadi pelopor dalam transformasi digital di industri media.