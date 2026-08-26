WhatsApp Perkuat Keamanan Akun, Passkey Kini Dipakai Lebih dari 1 Miliar Orang

Ilustrasi fitur Passkey di WhatsApp. (Istimewa)
JawaPos.com - WhatsApp memperkuat keamanan akun dengan sejumlah pembaruan, mulai dari passkey yang kini diklaim telah digunakan lebih dari 1 miliar orang, verifikasi dua langkah dengan kata sandi yang lebih kuat, hingga informasi tambahan untuk mengenali penelepon asing.
Pembaruan ini dirancang untuk membantu pengguna menjaga akun sekaligus lebih mudah mengenali potensi penipuan. WhatsApp menegaskan, percakapan pribadi tetap dilindungi enkripsi end-to-end secara default.
Salah satu perubahan terbesar adalah semakin luasnya penggunaan passkey. Fitur ini memungkinkan pengguna masuk kembali ke akun WhatsApp menggunakan sidik jari, Face ID, atau kode penguncian layar.
Dengan passkey, pengguna tidak perlu mengandalkan kode atau PIN ketika melakukan verifikasi. WhatsApp menyebut lebih dari 1 miliar orang kini telah menyiapkan passkey untuk akun mereka.
Pengguna Android dan iOS juga kini dapat menambahkan lebih dari satu passkey ke akun. Untuk mengaktifkannya, buka Pengaturan lalu ke Akun kemudian ke Passkey.
Bagi pengguna, fitur ini bukan sekadar cara login yang lebih praktis. Passkey juga dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada kode verifikasi yang dapat menjadi sasaran penipuan.
WhatsApp juga memperkuat verifikasi dua langkah yang selama ini menjadi salah satu lapisan perlindungan akun.
Sebelumnya, pengguna membuat PIN enam digit. Kini, WhatsApp meningkatkan sistem tersebut dengan dukungan kata sandi penuh yang lebih panjang, menggunakan kombinasi alfanumerik, bahkan karakter khusus.
Perubahan ini membuat kata sandi lebih sulit ditebak dibandingkan PIN sederhana.
WhatsApp pun mengingatkan pengguna yang masih memakai kombinasi mudah ditebak untuk segera menggantinya.
“Jika selama ini Anda memakai "123456", ini waktunya mengupgrade kata sandi,” tulis WhatsApp dalam keterangannya.
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Jawa Pos
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