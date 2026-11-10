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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 10 November 2026 | 22.06 WIB

Ramalan Karir dan Cinta Zodiak Gemini dan Cancer 10 November 2026

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (freepik/macrovector) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (freepik/macrovector)

JawaPos.com - Zodiak gemini bisa menghabiskan waktu yang fantastis bersama orang-orang terkasih. Hal ini kemungkinan akan membuat gemini merasa lebih emosional sepanjang hari. 

Hari ini menghadirkan kesempatan yang sangat baik untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan orang-orang yang disayangi. Tunjukkan kepada mereka betapa gemini peduli dan menghormati mereka. Hal ini akan menghasilkan harmoni dalam semua hubunganmu.

Kemungkinan, zodiak cancer memiliki teman dekat atau kerabat yang dapat membuat tertawa dan meningkatkan rasa percaya diri. Jika ada seseorang terdekat yang mencapai sesuatu yang signifikan, beri penghargaan atas kerja kerasnya dan akuilah dengan menepuk punggungnya. 

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada 10 November 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini akan bertemu dengan seseorang yang menarik melalui seorang teman atau media sosial. Terkait karir, pertimbangkan kembali strategi saat ini dan jangan bingung dengan banyaknya pilihan yang tersedia.

Sementara itu, pertimbangkan untuk mengikuti yoga, meditasi, dan berolahraga untuk tetap sehat. Terkait keuangan, lakukan investasi di bidang properti dengan bijak agar memperoleh keuntungan jangka panjang.

Cinta Gemini

Kemungkinan besar gemini akan bertemu dengan seseorang yang menarik. Gemini bertemu seseorang ini melalui seorang teman atau media sosial. Apa pun yang terjadi, ini tetap merupakan kebetulan yang menyenangkan dan gemini dapat menikmatinya selama berlangsung.

Karir Gemini

Editor: Hanny Suwindari
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