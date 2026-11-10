Ramalan Kesehatan dan Keuangan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 10 November 2026

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (freepik)
JawaPos.com - Zodiak sagitarius mungkin merasa kewalahan, karena perhatian terpecah ke berbagai arah. Tapi jangan khawatir, berikan yang terbaik dan semuanya akan berjalan sesuai rencana.
Ingatlah bahwa keseimbangan adalah kunci kewarasan dan produktivitas sagitarius hari ini. Jadi, bersabarlah dan jangan kehilangan ketenangan karena semuanya akan berjalan dengan baik.
Zodiak capricorn mungkin terdorong untuk menunjukkan sisi terbaik dan sensitif. Bukan hanya untuk hubungan, tetapi juga untuk kesehatan.
Manfaatkan hari ini untuk membalas budi orang-orang yang telah banyak membantumu dalam perjalanan hidup. Capricorn akan merasakan kebahagiaan lebih sering jika mengungkapkan rasa terima kasih.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada 10 November 2026.
Sagitarius (22 November – 21 Desember)
Zodiak sagitarius harus berhati-hati terhadap orang yang mendekati secara tidak tulus. Terkait karir, berkonsultasilah dengan penasihat atau senior mengenai masalah yang dihadapi di tempat kerja.
Sementara itu, terapkan pola makan dengan bijak agar tidak lesu atau jatuh sakit. Pada ranah keuangan, sagitarius akan mendapatkan keuntungan finansial yang cukup besar dan reputasi profesional yang baik.
Kesehatan Sagitarius
Hindari minuman beralkohol, karena dapat mengganggu keseimbangan dan kesehatan sagitarius saat ini. Selain itu, makanlah dengan bijak untuk menghindari rasa lesu atau jatuh sakit yang tidak perlu.
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Jawa Pos
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