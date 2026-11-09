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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 9 November 2026 | 19.05 WIB

Ramalan Kesehatan Shio Kambing Senin, 9 November 2026: Rawat Diri dan Jaga Ketenangan

Ilustrasi Shio Kambing (magnific/brgfx) - Image

Ilustrasi Shio Kambing (magnific/brgfx)

JawaPos.com - Kesehatan Shio Kambing pada Senin, 9 November 2026, perlu dijaga dengan memberikan perhatian yang seimbang antara kebutuhan pribadi dan berbagai tanggung jawab sehari-hari.

Memasuki awal pekan, kesibukan pekerjaan maupun urusan keluarga mungkin membuat Anda lebih banyak mencurahkan waktu untuk orang lain.

Sifat yang peka terhadap keadaan sekitar terkadang membuat Shio Kambing mudah terbawa perasaan ketika melihat orang terdekat menghadapi masalah.

Namun, terlalu sering memikirkan kebutuhan orang lain dapat membuat Anda lupa bahwa tubuh dan pikiran sendiri juga membutuhkan perhatian.

Berikut ramalan kesehatan Shio Kambing pada Senin, 9 November 2026 yang dilansir dari Astrology.com.

Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah kemampuan mengatur waktu untuk diri sendiri.

Jangan merasa tidak enak ketika harus menolak kegiatan tambahan yang berada di luar kemampuan atau mengambil jeda untuk beristirahat.

Membantu orang lain memang merupakan sikap positif, tetapi jangan sampai kebiasaan tersebut membuat kebutuhan pribadi selalu berada di urutan terakhir.

Editor: Novia Tri Astuti
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