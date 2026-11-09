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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 9 November 2026 | 18.45 WIB

Ramalan Kesehatan Shio Monyet Senin, 9 November 2026: Jaga Energi dan Pikiran Tetap Seimbang

Ramalan Shio Monyet. (Magnific) - Image

Ramalan Shio Monyet. (Magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Shio Monyet pada Senin, 9 November 2026, perlu diperhatikan agar aktivitas yang padat tidak menguras energi secara berlebihan.

Sifat aktif dan rasa ingin tahu yang tinggi mungkin membuatmu tertarik menjalani banyak kegiatan sekaligus.

Mulai dari pekerjaan, pertemuan, hingga urusan pribadi, semuanya bisa menyita waktu apabila tidak disertai pengaturan jadwal yang baik.

Karena itu, awal pekan ini menjadi waktu yang tepat untuk mengevaluasi kebiasaan sehari-hari dan memberikan perhatian lebih besar terhadap kebutuhan tubuh.

Berikut ramalan kesehatan Shio Monyet pada Senin, 9 November 2026 yang dilansir dari Astrology.com.

Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah kualitas tidur.

Shio Monyet sebaiknya menghindari kebiasaan tidur terlalu larut akibat terlalu lama menggunakan perangkat elektronik atau memikirkan pekerjaan yang belum selesai.

Usahakan memiliki jadwal istirahat yang konsisten agar tubuh mendapatkan waktu pemulihan yang memadai.

Editor: Novia Tri Astuti
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