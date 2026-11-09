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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 9 November 2026 | 17.12 WIB

Ramalan Asmara Shio Ular Senin, 9 November 2026: Komunikasi Jadi Kunci Hubungan

Ilustrasi Shio Ular (magnific/rawpixel.com) - Image

Ilustrasi Shio Ular (magnific/rawpixel.com)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Shio Ular pada Senin, 9 November 2026, diperkirakan membutuhkan perhatian lebih, terutama dalam menjaga keterbukaan dan memahami perasaan orang yang Anda sayangi.

Hubungan yang berjalan baik bukan hanya dibangun melalui rasa cinta, tetapi juga membutuhkan komunikasi yang jujur, kesabaran, serta kemauan untuk saling mendengarkan.

Awal pekan ini bisa menjadi waktu yang tepat untuk memperbaiki kedekatan emosional dan menyelesaikan persoalan yang selama ini belum dibicarakan secara tuntas.

Berikut ramalan asmara Shio Ular pada Senin, 9 November 2026 yang dilansir dari Astrology.com.

Bagi Shio Ular yang sudah memiliki pasangan, suasana hubungan mungkin akan terasa lebih baik ketika Anda bersedia mengungkapkan isi hati tanpa menyimpan terlalu banyak hal sendiri.

Beberapa perbedaan pandangan bisa saja muncul, misalnya ketika membahas rencana masa depan, pembagian tanggung jawab, atau keputusan sederhana yang melibatkan kedua belah pihak.

Situasi tersebut tidak perlu langsung dianggap sebagai pertanda buruk bagi hubungan.

Justru, perbedaan pendapat dapat menjadi kesempatan untuk memahami kebutuhan masing-masing dan mencari kesepakatan yang bisa diterima bersama.

Editor: Novia Tri Astuti
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