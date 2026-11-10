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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 10 November 2026 | 16.46 WIB

Ramalan Asmara Shio Tikus Selasa, 10 November 2026: Hubungan Harmonis Berkat Komunikasi Terbuka

Ramalan Shio Tikus. (Magnific) - Image

Ramalan Shio Tikus. (Magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Shio Tikus pada Selasa, 10 November 2026, membutuhkan komunikasi yang jujur agar kedekatan dengan pasangan tetap terjaga.

Kemampuan berpikir cepat dan kepekaan membaca situasi bisa membantu Tikus memahami perubahan suasana dalam hubungan.

Namun, terlalu sering menganalisis perkataan atau perilaku pasangan justru berpotensi memunculkan prasangka yang belum tentu sesuai kenyataan.

Karena itu, penting bagi Tikus untuk membedakan antara kekhawatiran pribadi dan persoalan yang benar-benar perlu dibicarakan bersama.

Berikut ramalan asmara Shio Tikus pada Selasa, 10 November 2026 yang dilansir dari Astrology.com.

Bagi Tikus yang sudah memiliki pasangan, hari ini menjadi kesempatan untuk memperkuat rasa percaya melalui percakapan yang lebih terbuka.

Jika terdapat sikap pasangan yang membuatmu merasa kurang nyaman, jangan langsung menarik kesimpulan tanpa mengetahui alasan sebenarnya.

Sampaikan pertanyaan atau kekhawatiran dengan tenang agar persoalan dapat dibicarakan tanpa memicu pertengkaran.

Tikus juga sebaiknya tidak membiarkan kesibukan pekerjaan mengambil terlalu banyak waktu hingga hubungan kehilangan perhatian.

Editor: Novia Tri Astuti
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