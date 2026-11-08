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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 9 November 2026 | 01.42 WIB

Ramalan Zodiak Virgo Minggu, 8 November 2026 Dari Keuangan Sampai Kesehatan

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)

JawaPos.com – Zodiak Virgo sudah lama dikenal teliti, rapi, dan penuh pertimbangan dalam menghadapi situasi kehidupan sehari-hari.

Minggu ini menghadirkan dinamika yang patut dicermati, mulai dari urusan uang hingga hubungan dengan orang terdekat.

Ramalan Virgo untuk 8 November 2026 mencakup keuangan, kesehatan, keberuntungan, dan kehidupan percintaan.

Perayaan Dhanteras dan Diwali yang berlangsung di sela pekan ini turut memengaruhi suasana serta kebiasaan orang.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Senin (2/11), dijelaskan mengenai ramalan Zodiak Virgo Minggu 8 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, keberuntungan dan cinta.

1. Keuangan

Hari Dhanteras pada Jumat cocok untuk belanja kebutuhan praktis seperti perabot rumah tangga atau instrumen tabungan.

Meski begitu, kamu perlu memeriksa ulang setiap struk, transfer bank, dan perjanjian agar tidak terjadi kesalahan.

Kesepakatan keuangan dengan pasangan atau rekan sebaiknya dibuat jelas sejak awal supaya tidak menimbulkan salah paham.

Hindari terburu-buru menanam modal baru atau meminjamkan uang sebelum kamu mempertimbangkannya dengan sangat matang dan teliti.

Editor: Hanny Suwindari
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