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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 9 November 2026 | 00.37 WIB

Ramalan Kesehatan Shio Anjing Minggu, 8 November 2026: Saatnya Pulihkan Energi

Ilustrasi Shio Anjing (magnific/rawpixel.com) - Image

Ilustrasi Shio Anjing (magnific/rawpixel.com)

JawaPos.com - Kesibukan dan tanggung jawab yang terus berdatangan bisa membuat Shio Anjing kurang memperhatikan kondisi tubuh sendiri.

Karakter yang dikenal setia, peduli, dan selalu berusaha memenuhi tanggung jawab terkadang membuat pemilik shio ini lebih mengutamakan kebutuhan orang lain daripada kesehatan pribadi.

Pada Minggu, 8 November 2026, Shio Anjing sebaiknya mulai memberikan ruang untuk beristirahat dan memulihkan energi setelah menjalani rutinitas yang cukup padat.

Berikut ramalan kesehatan Shio Anjing pada Minggu, 8 November 2026 yang dilansir dari Astrology.com.

Hari Minggu dapat dimanfaatkan untuk mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting dan menjalani kegiatan dengan tempo lebih santai.

Jika selama beberapa hari terakhir pekerjaan terasa menumpuk, jangan memaksakan diri menyelesaikan semuanya sekaligus.

Tubuh membutuhkan waktu pemulihan agar tetap mampu menjalani berbagai kegiatan tanpa terus-menerus merasa kelelahan.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kualitas tidur.

Editor: Novia Tri Astuti
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