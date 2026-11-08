Ramalan Zodiak Aquarius 8 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Aquarius mungkin tidak bersemangat untuk bekerja. Sebaliknya, hati Aquarius akan lebih bahagia di rumah. Cobalah mengambil cuti sehari untuk menghabiskan waktu bersama keluarga.

Berjalan-jalanlah bersama keluarga untuk menonton film, makan siang, atau makan malam. Namun, jika ada hal penting yang berkaitan dengan pekerjaan, hadapi dan jangan abaikan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Minggu, 8 November 2026.



Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak Aquarius dan seseorang yang spesial mungkin akan berbagi banyak detail saat bertemu hari ini. Terkait karir, konselor atau tokoh berpengaruh akan membantu Aquarius menghilangkan beberapa kebingungan di bidang karir.



Sementara itu, cobalah memperbaiki kebiasaan makan untuk membuat kemajuan menuju tujuan kebugaran. Pada sisi keuangan, cobalah membuat anggaran untuk meningkatkan pendapatan sekaligus prospek keuangan.

Cinta Aquarius

Aquarius mungkin akan bertemu seseorang yang spesial dan melakukan pertemuan yang menarik. Secara mengejutkan, kalian berdua mungkin akan berbagi banyak detail dalam pertemuan tersebut. Hal ini yang dapat mengarah pada sesuatu yang sangat istimewa bagi kalian berdua.