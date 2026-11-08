Ramalan Zodiak Scorpio 8 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Scorpio kemungkinan besar akan merasa kecewa dan kesal. Pergerakan planet dapat meningkatkan hambatan kesuksesan Scorpio. Namun, duduk dan menangisinya tidak akan membantu.

Meskipun bintang-bintang berpengaruh, kemauan Scorpio adalah yang terpenting. Pikirkan dan cari cara terbaik untuk menyeimbangkan pekerjaan dan tanggung jawab keluarga guna meminimalkan gangguan. Kesabaran dan ketahanan akan membantu Scorpio melewati hari ini.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Minggu, 8 November 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Zodiak Scorpio akan bertemu seseorang yang istimewa di tempat yang dikunjungi pada hari ini. Terkait karir, mintalah saran pasangan jika bingung harus mengambil keputusan tentang pekerjaan.



Sementara itu, pertimbangkan untuk beralih ke pola makan vegetarian untuk mendapatkan kesehatan yang baik. Pada ranah keuangan, cobalah realistis dan hadapi pengeluaran yang tak terduga dengan tenang.

Cinta Scorpio

Scorpio akan bertemu seseorang yang istimewa di tempat yang dikunjungi hari ini. Berkencan dengan orang baru ini, mungkin membuat hubungan ini membawa Scorpio ke situasi yang sangat menarik dan menyenangkan. Dia akan mengambil inisiatif dalam membangun hubungan baru dengan Scorpio.