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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 8 November 2026 | 12.15 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 8 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik)

JawaPos.com - Sekarang adalah saatnya bagi zodiak Gemini untuk memikirkan orientasi profesional. Gemini mungkin perlu banyak bersenang-senang dan mendapatkan kesenangan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. 

Gemini memiliki kecenderungan untuk memisahkan dua dunia, yaitu pekerjaan dan bermain, tetapi sebenarnya tidak perlu. Bahkan, pekerjaan akan berkembang pesat setelah Gemini menemukan cara untuk membuatnya lebih menyenangkan. 

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Minggu, 8 November 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Bersemangatlah agar lawan jenis tertarik kepada zodiak Gemini dengan mudah. Terkait karir, mintalah saran dari teman mengenai pilihan karir yang sedang dipertimbangkan akhir-akhir.

Sementara itu, teruslah melakukan perawatan kesehatan untuk menghindari kambuhnya sakit yang sempat diderita. Terkait keuangan, lakukan investasi di bidang properti dengan bijak agar memperoleh keuntungan jangka panjang.

Cinta Gemini

Antusiasme Gemini untuk menemukan pasangan baru cukup tinggi. Gemini telah mengalami beberapa masa sulit dalam pencarian cinta, tetapi semangat akan kembali berpihak dan lawan jenis tertarik kepada gemini dengan mudah. ​​Manfaatkan energi ini untuk bersosialisasi dan menarik perhatian orang lain.

Karir Gemini

Editor: Candra Mega Sari
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