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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 8 November 2026 | 11.45 WIB

Ramalan Zodiak Cancer 8 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak Cancer mungkin merasa lelah, namun tetap harus terus maju. Cancer memasuki periode kerja dan ketekunan. Hal ini jelas bukan saatnya untuk terlambat atau menghindar.

Lakukan apa pun bisa untuk membangunkan diri sendiri dari rasa linglung. Kini saatnya untuk bangun dan bergerak.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Minggu, 8 November 2026.


Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak Cancer akan beruntung dan bertemu dengan seseorang yang menarik untuk dijadikan pasangan. Terkait karir, berkonsultasilah dengan penasihat karir untuk mendapatkan perspektif baru.

Sementara itu, obat baru mulai menunjukkan hasil dan membantu untuk merasa lebih baik, jika Cancer sedang sakit. Terkait keuangan, Cancer memiliki banyak pilihan pekerjaan yang menguntungkan, dan hasilnya akan tercermin melalui kerja keras dan kejujuran.

Cinta Cancer

Jika sedang mencari pasangan, Cancer akan beruntung dan bertemu seseorang yang menarik. Kemungkinan besar, seseorang ini tinggal di luar negeri. Dia akan mendekati Cancer dengan cara yang sangat menarik, dan Cancer akan merasa sangat terpukau olehnya.

Karir Cancer

Editor: Candra Mega Sari
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