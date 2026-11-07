Ramalan Zodiak Gemini di Tahun 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik)
JawaPos.com – Bagaimana peruntungan Zodiak Gemini dalam ramalan 2026 menjelang penghujung tahun ini?
Masuk November, sebagian besar perjalanan tahun ini sudah terlewati dan banyak hal mulai terlihat arahnya.
Bagi kelahiran Gemini, momen ini pas untuk meninjau ulang langkah keuangan, kesehatan, karier, dan cinta.
Tahun ini dipenuhi pelajaran penting tentang keseimbangan, perencanaan, dan kejujuran dalam menjalani hubungan serta pekerjaan.
Dilansir dari laman Astrotalk pada Sabtu (7/11), dijelaskan mengenai ramalan Zodiak Gemini di tahun 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.
1. Keuangan
Sepanjang tahun ini, keuangan Anda mengajarkan bahwa perencanaan yang matang lebih berguna daripada keputusan belanja spontan.
Pemasukan Anda cenderung naik sedikit demi sedikit, terutama dari kerja sampingan atau proyek bersama rekan lain.
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Jawa Pos
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