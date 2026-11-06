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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 7 November 2026 | 01.59 WIB

Ramalan Kesehatan Shio Tikus Jumat, 6 November 2026: Jaga Stamina dan Ketenangan Pikiran

Ilustrasi Shio Tikus (magnific/rawpixel.com) - Image

Ilustrasi Shio Tikus (magnific/rawpixel.com)

JawaPos.com - Kesehatan Shio Tikus pada Jumat, 6 November 2026, perlu mendapatkan perhatian melalui kebiasaan hidup yang lebih seimbang.

Di tengah kesibukan mengejar target pekerjaan dan memenuhi berbagai kebutuhan pribadi, pemilik shio ini sebaiknya tidak melupakan pentingnya menjaga kebugaran tubuh.

Keseimbangan antara aktivitas fisik, ketenangan pikiran, pola makan, dan waktu istirahat dapat membantu Shio Tikus mempertahankan kondisi tubuh agar tetap prima.

Berikut ramalan kesehatan Shio Tikus pada Jumat, 6 November 2026 yang dilansir dari Astrology.com.

Shio Tikus dikenal mempunyai pikiran yang aktif serta rasa ingin tahu yang cukup besar.

Mereka cenderung senang menganalisis keadaan dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum menentukan keputusan.

Kemampuan tersebut dapat membantu ketika menghadapi persoalan, tetapi terlalu banyak berpikir juga berpotensi membuat pikiran sulit beristirahat.

Ketika urusan pekerjaan, keuangan, dan hubungan pribadi datang secara bersamaan, Shio Tikus mungkin merasa terbebani oleh banyak hal yang harus diselesaikan.

Editor: Novia Tri Astuti
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