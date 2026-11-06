Ramalan Zodiak Aries 6 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini akan menjadi hari yang luar biasa untukmu, zodiak aries. Aries bukanlah tipe orang yang menyukai aturan atau batasan, serta lebih suka tinggal di dunia fantasi dimana tidak ada batasan yang berlaku. Cobalah untuk mempertahankan kebebasan dan cita-citamu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Jumat, 6 November 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Berhati-hatilah karena keluarga menunjukkan penentangan terhadap pilihan pasangan zodiak aries. Terkait karir, jangan berbicara dengan manajemen tentang kenaikan gaji karena kemungkinan besar akan ditolak.

Sementara itu, hindari aktivitas yang menimbulkan stres dan tegang jika menderita masalah tekanan darah. Terkait keuangan, usaha yang berhubungan dengan pihak luar negeri diindikasikan akan berhasil jika dijalankan

Cinta Aries

Hari ini mungkin akan menjadi hari yang menantang dalam hal percintaan, karena keluarga menunjukkan penentangan terhadap pilihan pasangan aries. Aries perlu mengerahkan semua kemampuan dan mencoba membujuk mereka. Pada beberapa hari ke depan, mereka akan mulai memahami sudut pandang aries.

Karir Aries

Karyawan akan memberikan semangat baru jika aries menjalankan bisnis sendiri. Jika berpikir untuk berbicara dengan manajemen tentang kenaikan gaji, hindari melakukannya karena kemungkinan besar akan ditolak.