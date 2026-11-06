Ramalan Zodiak Gemini 6 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Jika menunggu seseorang datang dan memenuhi semua kebutuhan, terutama kebutuhan emosional, zodiak gemini mungkin harus menunggu sangat lama.

Gemini bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Jika tidak, gemini akan selamanya bergantung.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Jumat, 6 November 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini perlu mencari tahu apa yang diinginkan dari hubungan asmara saat ini. Terkait karir, manfaatkan setiap peluang yang membuka pintu menuju kesuksesan masa depan.

Sementara itu, pantau kesehatan dengan cermat jika menderita masalah jantung, tekanan darah, atau gula darah. Terkait keuangan, lakukan investasi di bidang properti dengan bijak agar memperoleh keuntungan jangka panjang.

Cinta Gemini

Pesona gemini yang tinggi akan menarik seseorang. Tetapi, gemini tampaknya tidak mampu merespons dengan tepat.

Mungkin, gemini perlu mundur beberapa langkah dan mencari tahu apa yang diinginkan dari hubungan baru ini. Jika pikiranmu tidak jernih, gemini mungkin tidak akan tahu bagaimana cara menanganinya.