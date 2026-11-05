Ramalan Zodiak Leo 5 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Sikap agresif zodiak leo kemungkinan akan memicu pertengkaran yang sulit diselesaikan. Ada kekuatan yang sangat keras sedang bekerja, dan tidak ada seorang pun yang mau mengalah dari pendiriannya.

Hal yang cenderung membuat lebih sulit adalah banyak orang mungkin salah menafsirkan beberapa bagian dari teka-teki tersebut. Cobalah untuk membawa pemahaman pada situasi tersebut.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Kamis, 5 November 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo mungkin akan menerima lamaran dengan cara yang mengejutkan hari ini. Terkait karir, kreativitas leo sedang mengalir deras sehingga mampu menghasilkan berbagai ide hebat.

Sementara itu, berbahagialah karena tubuh merespons positif terhadap pengobatan yang dijalani. Terkait keuangan, periode ini tepat untuk meluncurkan ide yang telah leo pikirkan selama beberapa waktu.

Cinta Leo

Jika masih lajang, leo mungkin akan menerima lamaran dengan cara yang mengejutkan. Hari ini, diindikasikan bahwa seorang teman dekat mungkin akan melamarmu.

Jangan langsung menyatakan jawabannya, karena leo harus mempertimbangkan lamaran ini dengan serius. Leo harus membuat keputusan yang tepat.