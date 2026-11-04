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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 4 November 2026 | 16.20 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 4 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

ilustrasi zodiak Virgo. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak Virgo. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Bakat dan etos kerja, membuat zodiak virgo dikagumi dan dihormati. Entah menyadarinya atau tidak, orang lain memandang virgo sebagai seseorang yang memiliki segalanya. Namun virgo masih memiliki keraguan yang mengganggu. 

Energi astral hari ini meminta virgo untuk melihat dari mana keraguan ini berasal. Sudah saatnya menelusuri sumbernya, karena hal tersebut tidak ada hubungannya dengan kesuksesan virgo.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Rabu, 4 November 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Diskusi mengenai pernikahan akan berjalan lancar sesuai harapan zodiak virgo. Mengenai karir, upaya yang konsisten di tempat kerja akan membuat virgo mendapatkan reputasi positif.

Sementara itu, ingatlah bahwa kurang tidur dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh dan mental. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk melakukan pencarian dana guna melunasi hutang yang ada.

Cinta Virgo

Jika sedang dalam tahap diskusi mengenai pernikahan, maka hal tersebut akan berjalan lancar sesuai harapan. Hambatan besar yang sebelumnya virgo temui akan teratasi dan virgo dapat mengharapkan hasil baik dati segala hal yang telah diupayakan.

Karir Virgo

Virgo mampu mengungguli pesaing hari ini. Upaya konsisten virgo di tempat kerja, serta penggunaan taktik dan diplomasi dalam menangani kolega dan pesaing, akan membuat virgo mendapatkan reputasi positif. Pesaing akan kesulitan dan virgo akan unggul dalam situasi sulit yang dihadapi.

Editor: Hanny Suwindari
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