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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 3 November 2026 | 18.21 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Selasa, 3 November 2026: Jaga Kebugaran dengan Pola Hidup Seimbang

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Taurus membutuhkan perhatian melalui kebiasaan sehari-hari yang mampu menjaga keseimbangan antara aktivitas fisik dan ketenangan pikiran.

Kesibukan pekerjaan mungkin membuatmu terlalu fokus mengejar berbagai target hingga lupa memberikan waktu bagi tubuh untuk beristirahat.

Karena itu, penting bagi Taurus untuk mulai memperhatikan kebutuhan diri sendiri agar rutinitas yang padat tidak mengganggu kondisi fisik maupun emosional.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Taurus pada Selasa, 3 November 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Dalam menjaga kebugaran, Taurus sebaiknya tidak terus memaksakan diri ketika tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan.

Kebiasaan menyelesaikan pekerjaan tanpa jeda dapat menguras energi, terutama jika kamu harus menghadapi berbagai tanggung jawab dalam waktu bersamaan.

Cobalah menyisihkan beberapa menit untuk beristirahat di antara aktivitas agar tubuh memiliki kesempatan memulihkan tenaga.

Jika pekerjaan mengharuskanmu duduk dalam waktu lama, sesekali berdirilah dan ubah posisi tubuh supaya tidak terus berada dalam keadaan yang sama.

Editor: Novia Tri Astuti
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