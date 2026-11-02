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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 3 November 2026 | 05.06 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Minggu Ini 2 - 8 November 2026: Keuangan, Keberuntungan, Kesehatan dan Cinta

Ramalan Zodiak Scorpio Minggu ini 2 - 8 November 2026./Magnific/ pikisuperstar - Image

Ramalan Zodiak Scorpio Minggu ini 2 - 8 November 2026./Magnific/ pikisuperstar

JawaPos.com – Zodiak Scorpio selalu menarik untuk dibahas karena karakternya yang intens dan penuh rasa ingin tahu.

Ramalan bintang untuk Minggu ini mencakup empat bidang penting, yaitu keuangan, kesehatan, keberuntungan, dan cinta.

Periode 2 sampai 8 November 2026 membawa beragam peluang yang layak kamu persiapkan sejak sekarang.

Beberapa hari tertentu disebut lebih mendukung, sementara hari lainnya menuntut kewaspadaan yang lebih besar.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Senin (2/11), dijelaskan mengenai ramalan Zodiak Scorpio Minggu Ini 2 sampai 8 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, keberuntungan dan cinta.

1. Keuangan

Pemasukan dari kerja sama bisnis, usaha patungan, dan pembayaran klien akan lebih menonjol mulai awal pekan.

Rabu dan Kamis menjadi waktu yang sangat cocok untuk bernegosiasi sekaligus menyelesaikan urusan tagihan yang tertunda.

Berhati-hatilah dengan spekulasi dan taruhan berisiko karena hasilnya belum tentu sesuai dengan harapan yang kamu bangun.

Setelah hari Sabtu, sebaiknya tunda rencana investasi baru dan hindari pembelian besar agar keuanganmu tetap aman.

Editor: Hanny Suwindari
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