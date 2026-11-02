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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 3 November 2026 | 04.00 WIB

Ramalan Shio Naga Minggu Ini 2 - 8 November 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ramalan Shio Naga Minggu ini 2 - 8 November 2026 / foto : Magnific/ magnific - Image

Ramalan Shio Naga Minggu ini 2 - 8 November 2026 / foto : Magnific/ magnific

JawaPos.com – Ramalan Shio Naga Minggu ini, 2 sampai 8 November 2026, membawa pesan penting untuk hari-harimu nanti.

Pekan ini kamu dianjurkan lebih tenang dalam mengambil setiap keputusan yang berkaitan dengan cinta maupun pekerjaan.

Setiap pilihan sebaiknya dipikirkan matang agar tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari bagi dirimu sendiri nanti.

Prediksi ini merangkum panduan untuk urusan keuangan, kesehatan, karier, dan asmara selama tujuh hari ke depan.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Senin (26/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Naga Minggu Ini 2 sampai 8 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Tingkat keberuntunganmu berada di angka 71 persen, sehingga pekan ini cukup mendukung berbagai keputusan seputar uang.

Namun, keberanianmu yang mencapai 37 persen bisa mendorongmu mengambil langkah berisiko yang sebenarnya belum perlu dilakukan.

Warna keemasan sebagai warna keberuntunganmu dapat menjadi pengingat agar semangat berani tetap diimbangi sikap yang hati-hati.

Manfaatkan angka keberuntunganmu, yaitu 5, sebagai pedoman untuk menyusun rencana pengeluaran dengan lebih teratur dan rapi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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