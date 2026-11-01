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Penulis: Leni Setya Wati
Senin, 2 November 2026 | 02.03 WIB

Ramalan Shio Kerbau Besok Senin 2 November 2026: Waktunya Menata Ulang Karier

Ilustrasi shio Kerbau (magnific) - Image

Ilustrasi shio Kerbau (magnific)

JawaPos.com - Shio Kerbau diprediksi akan lebih fokus menyelesaikan berbagai urusan yang selama ini belum menemukan titik terang.

Hari ini menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kebiasaan lama yang sudah tidak memberikan manfaat dan mulai menyusun strategi baru.

Kesabaran serta ketekunan yang menjadi keunggulan Shio Kerbau dapat membantu menghadapi berbagai hambatan secara lebih terarah.

Angka keberuntungan 2 membawa pesan tentang pentingnya kerja sama dan keseimbangan dalam berusaha. Sementara itu, warna putih melambangkan kejernihan pikiran ketika menentukan pilihan.

Dengan tingkat kebijaksanaan 60 persen dan keberanian 77 persen, Shio Kerbau memiliki dorongan untuk menghadapi tantangan sekaligus membuka peluang perubahan yang lebih baik.

Arah utara juga menjadi simbol pendukung untuk memulai pembaruan. Yuk simak ramalan Shio Kerbau selengkapnya dilansir dari The Astro Scope.

Cinta dan Hubungan Shio Kerbau

Dalam urusan asmara dan hubungan sosial, komunikasi yang terbuka menjadi hal penting bagi Shio Kerbau. Ada kemungkinan kesalahpahaman yang selama ini belum terselesaikan kembali muncul ke permukaan.

Editor: Novia Tri Astuti
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