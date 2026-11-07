Ramalan Zodiak Scorpio di Tahun 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Coolvector)
JawaPos.com – Bulan November sudah tiba, dan tahun 2026 tinggal menyisakan beberapa pekan saja.
Bagi pemilik Zodiak Scorpio, ramalan tahunan ini bisa jadi bahan refleksi sebelum tutup tahun.
Banyak pelajaran tentang keuangan, kesehatan, karier, dan cinta yang mungkin sudah kamu rasakan.
Kamu bisa mencocokkan gambaran di bawah ini dengan pengalaman nyata selama setahun terakhir.
Sisa waktu yang ada masih cukup untuk memperbaiki langkah dan menyambut tahun baru dengan tenang.
Dilansir dari laman Astrotalk pada Sabtu (7/11), dijelaskan mengenai ramalan Zodiak Scorpio di tahun 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.
1. Keuangan
Secara keuangan, tahun ini mengajakmu bertumbuh pelan-pelan dengan perhitungan yang matang, terencana, dan berorientasi jangka panjang.
Pemasukanmu cenderung stabil sepanjang tahun, sehingga kebutuhan harian sebenarnya tidak perlu membuatmu cemas menjelang akhir tahun.
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Jawa Pos
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