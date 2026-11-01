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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 1 November 2026 | 21.05 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 1 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keua

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Beberapa kesulitan akan menguji zodiak capricorn hari ini. Namun, capricorn akan melewati semua ujian hidup dengan gemilang dan keluar sebagai pemenang dalam situasi sulit yang dihadirkan kehidupan. 

Ketahanan dan keberanian akan membantu capricorn melewati masa-masa ini. Capricorn benar-benar pantas mendapatkan pujian untuk hal ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Minggu, 1 November 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn memiliki kesempatan untuk menyerahkan hati dan jiwa kepada seseorang yang istimewa. Terkait karir, karir capricorn akan meningkat berkat promosi yang sudah lama dinantikan.

Sementara itu, berhati-hatilah karena tindakan ceroboh dapat menyebabkan kecelakaan. Terkait keuangan, manfaatkan saat ini untuk mengembangkan karir dan mengambil langkah dalam meraih tujuan finansial.

Cinta Capricorn

Terdapat kesempatan bagi capricorn untuk menyerahkan hati dan jiwa kepada seseorang yang istimewa. Namun, dibutuhkan inisiatif yang berani untuk membuat hal ini sukses. 

Oleh karena itu, sampaikan perasaanmu yang sebenarnya kepadanya. Pastikan dia juga merasakan hal yang sama dan ini bukanlah perasaan yang sepihak.

Karir Capricorn

Hari ini akan menjadi hari dimana karir capricorn akan meningkat berkat promosi yang sudah lama dinantikan. 

Capricorn sepenuhnya pantas mendapatkannya, jadi nikmatilah kejayaan ini. Hal ini terjadi karena atasan telah mengamati kinerja capricorn selama beberapa waktu.

Kesehatan Capricorn

Kecerobohan dapat menyebabkan kecelakaan, jadi berhati-hatilah. Capricorn mungkin tergoda untuk bertindak gegabah di jalan, namun disarankan untuk sangat berhati-hati. Mengemudi dengan ceroboh dan agresif dapat mengakibatkan kecelakaan serius.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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