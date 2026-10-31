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Penulis: Rabbany Wanadriani
Minggu, 1 November 2026 | 04.04 WIB

Ramalan Zodiak dan Pesan Semesta Besok Minggu 1 November 2026: Leo, Virgo, Libra, Scorpio

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Bidang keuangan Leo mendapatkan peningkatan dari peluang yang tepat waktu atau sumber daya yang terlupakan.

Sedangkan Libra, hindari membandingkan keuangan Anda dengan orang lain.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan sekaligus pesan semesta pada besok Minggu 1 November 2026 untuk Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Leo – (23 Juli hingga 22 Agustus)

Pesona romantis Anda bersinar, membuat Anda magnetis dan berani dalam urusan hati.

Kepemimpinan Anda menarik pengakuan di tempat kerja, berikan inspirasi tanpa menutupi rekan tim.

Bidang keuangan mendapatkan peningkatan dari peluang yang tepat waktu atau sumber daya yang terlupakan.

Ledakan energi fisik yang menyenangkan meningkatkan suasana hati Anda, bergerak, menari, atau bermain.

Pesan semesta: Biarkan cahayamu bersinar, tetapi ingatlah kehangatan lembut dari kerendahan hati.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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